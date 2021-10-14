Украинский боксер Александр Усик после победы над Энтони Джошуа улучшил свою позицию в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Рейтинг, который формируется голосованием журналистов, был опубликован на сайте ESPN.
Благодаря своему триумфу в Лондоне Усик поднялся с девятого на пятое место.
При этом он обошел другого украинца Василия Ломаченко, который опустился с восьмой на девятую позицию.
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Топ-10 рейтинга
1 (-). Сауль Альварес
2 (-). Теренс Кроуфорд
3 (-). Наойя Инуэ
4 (6). Тайсон Фьюри
5 (9). Александр Усик
6 (4). Эррол Спенс
7 (5). Теофимо Лопес
8 (7). Джош Тейлор
9 (8). Василий Ломаченко
10 (-). Хуан Франциско Эстрада
Усик - Джошуа: итоги боя
- Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
- Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.
- Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.
- Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.
- Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.