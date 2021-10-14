Александр Усик вошел в пятерку лучших в мире по версии ESPN.

Украинский боксер Александр Усик после победы над Энтони Джошуа улучшил свою позицию в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Рейтинг, который формируется голосованием журналистов, был опубликован на сайте ESPN.

Благодаря своему триумфу в Лондоне Усик поднялся с девятого на пятое место.

При этом он обошел другого украинца Василия Ломаченко, который опустился с восьмой на девятую позицию.

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Топ-10 рейтинга

1 (-). Сауль Альварес

2 (-). Теренс Кроуфорд

3 (-). Наойя Инуэ

4 (6). Тайсон Фьюри

5 (9). Александр Усик

6 (4). Эррол Спенс

7 (5). Теофимо Лопес

8 (7). Джош Тейлор

9 (8). Василий Ломаченко

10 (-). Хуан Франциско Эстрада

Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Автор: Антон Дударь