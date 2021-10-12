Эдди Хирн предложил провести так называемый "Финал четырех".

В бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должны встретиться победитель реванша Александр Усик - Энтони Джошуа и триумфатор поединка между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

Такой сценарий предложил промоутер Джошуа Эдди Хирн в интервью для iFL TV.

"Как фанаты, мы должны просить Тайсона Фьюри провести поединок против Диллиана Уайта. Представьте себе это шоу, представьте бой. Будет более миллиона покупок платных трансляций, на стадион будут распроданы все билеты. Это большой поединок. Победитель боя Фьюри - Уайт сразится с победителем поединка-реванша Александра Усика против Энтони Джошуа", - отметил Хирн.

Напомним, что в лагере Фьюри ждут, чтобы им разрешили устроить бой с Усиком.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте-апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Диллиан Уайт должен 30 октября победить Отто Валлина, чтобы получить право сразиться с Фьюри за пояс WBC.

Автор: Артем Будрин