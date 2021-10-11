Отец Тайсона Фьюри считает, что все остальные боксеры ниже классом.

Отец и один из тренеров чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Джон Фьюри рассказал, кого бы хотел видеть следующим соперником своего сына.

Его цитирует Talksport.com.

"По-моему, он должен встретиться с Усиком или ни с кем. Следующим будет Усик или никто. Я бы не стал беспокоиться обо всех остальных, они ниже классом, чем Тайсон", - сказал Джон Фьюри.

Он заявил, что его сын не хочет драться с претендентом по линии WBC Диллианом Уайтом:

"Справится ли Диллиан Уайт с Деонтеем Уайлдером? Нет. Так почему они хотят, чтобы мой сын нокаутировал его?".

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"Тайсон не будет драться в таких боях. Я ему сказал, что это должен быть Усик, либо пусть нас даже не беспокоят", - подытожил Фьюри-старший.

Отметим, что на данный момент все пояса в супертяжелом весе находятся в руках у Усика и Фьюри. Таким образом, они могли бы поспорить за звание абсолютного чемпиона мира.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте-апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином.

Автор: Антон Дударь