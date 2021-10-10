Тайсон Фьюри / фото REUTERS
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри спел в ринге после победы в третьем бою против Деонтея Уайлдера.
Видео было опубликовано в Twitter Boxing on BT Sport.
33-летний британец взял микрофон и исполнил песню "Walking in Memphis" Марка Кона.
Правда, Фьюри немного переделал слова на свой лад - он пел "Walking in Vegas" ("Гуляю по Вегасу"), так как бой прошел в Лас-Вегасе.
Отметим, что после предыдущей победы над Уайлдером Фьюри также пел песню в ринге.
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Фьюри - Уайлдер: трилогия
- Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.
- Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а в седьмом раунде бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце. Фьюри отобрал у Уайлдера пояс WBC и нанес ему первое поражение в карьере.
- Третий бой прошел 9 октября. По ходу поединка оба боксера по два раза побывали в нокдауне, а в 11-м раунде Фьюри нокаутировал Уайлдера, защитив титул.