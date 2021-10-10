Тайсон Фьюри завершил трилогию успешной защитой титула.

В Лас-Вегасе, США, прошел третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Поединок завершился досрочной победой британца.

Уайлдер оставил за собой первый раунд, но затем Фьюри перехватил инициативу, а в третьем раунде отправил соперника в нокдаун. Американец поднялся, а от остановки боя его спас только гонг.

В следующем раунде все кардинально изменилось - уже Фьюри дважды побывал в нокдауне.

В седьмой трехминутке Фьюри вновь потряс явно уставшего к этому моменту Уайлдера, а в ринге появился врач, который обследовал американца и разрешил продолжить бой.

В десятом раунде Уайлдер вновь побывал в нокдауне, но продолжил сражаться. Однако в следующем раунде Фьюри добил соперника - после еще одного падения Уайлдера рефери остановтил бой.

Таким образом, Фьюри оставил пояс WBC у себя.

Британец одержал 31-ю победу в 32 боях на профи-ринге при одной ничьей. Уайлдер проиграл во второй раз в 45 боях при одной ничьей.

Моменты боя

Фьюри - Уайлдер: история противостояний

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а в седьмом раунде бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце. Фьюри отобрал у Уайлдера пояс WBC.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Фьюри и Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Уже известно, что он состоится ориентировочно в феврале-марте 2022 года.

Фьюри, вероятнее всего, сперва проведет защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином, после чего подерется с победителем реванша между Джошуа и Усиком.

Автор: Антон Дударь