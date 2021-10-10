Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в третьем поединке.

В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе прошел бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером.

Боксеры встречались в ринге уже в третий раз. Поединок завершился победой Фьюри.

По ходу боя оба боксера дважды побывали в нокдауне, но смогли продолжить поединок. Завершился бой в одиннадцатом раунде - Фьюри все-таки нокаутировал Уайлдера, который к тому моменту заметно устал.

Видеообзор боя

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Фьюри - Уайлдер: итоги боя

Фьюри и Уайлдер встречались в ринге уже в третий раз. Первый поединок завершился вничью, а второй и третий бои выиграл Фьюри.

Фьюри одержал 31-ю победу в 32 боях на профи-ринге при одной ничьей. Уайлдер проиграл во второй раз в 45 боях при одной ничьей.

Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC, а также пояс The Ring.

В сети появился судейский протокол на момент остановки боя.

Автор: Антон Дударь