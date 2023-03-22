Мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира должен был состояться 29 апреля в Лондоне.

Накануне стало известно, что переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона мира между обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри были прекращены и этот поединок не состоится.

На новость о срыве мегафайта отреагировал директор команды украинского боксера Сергей Лапин. В своем Инстаграме функционер опубликовал пост, в котором потроллил "Цыганского короля".

"Это бой, которого ждут поклонники пуза Фьюри. Это будет бомба", - написал Лапин, добавив постер боя Фьюри с Чисорой.

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Добавим, что бой Усик - Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

Накануне стало известно, что команды боксеров прекратили переговоры о поединке. Как сообщает британец Роб Теббатт из ID Boxing, причина отмены боя - пункт о незамедлительном реванше. Стороны так и не сумели договориться о том, как поделить призовой фонд в том случае, если в первом поединке победит андердог Усик.

Ранее о срыве боя Усик - Фьюри сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас. Также стало известно, что украинский боксер уже свернул свой тренировочный лагерь, в котором готовился к бою с "Цыганским королем".

Ожидается, что следующий свой бой Усик проведет этим летом. Соперником украинца может стать регулярный чемпион WBA Даниэля Дюбуа.

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