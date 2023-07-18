Камеруно-французский боец рассчитывает выиграть у Тайсона Фьюри решением судей.

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился своими планами на поединок против обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Камеруно-французский боец рассказал, что готовится пройти всю дистанцию в бою с британским боксером и выиграть решением судей.

"Бой может происходить по-разному. Я думаю, что он попытается обыграть меня на дистанции и, возможно, попытается победить решением судей. Я знаю, что многие люди дают мне шанс, если я случайно попаду или что-то такое, но я тоже работаю над всеми аспектами, чтобы победить решением.

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Мне придется преодолеть его дистанцию, потому что он достаточно хорошо держится на расстоянии. Я постоянно пытаюсь это сломать, это значит, что я должен прыгнуть выше головы. Но это тяжело, и я очень хочу выиграть, даже если он придет за победой решением судей", - приводит слова Нганну The MMA Hour.

Бой Фьюри - Нганну пройдет 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Это будет 10-ти раундовый поединок, который пройдет по классическим правилам бокса с тремя судьями на ринге, использующими 10-балльную систему оценки.

Сообщается, что в контракте на бой Фьюри - Нганну предусмотрена опция реванша.

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