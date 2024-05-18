Легенда украинского футбола, экс-главный тренер сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прибыл в Саудовскую Аравию лично поддержать Александра Усика в чемпионском бою против британца Тайсона Фьюри. Соответствующее фото опубликовано в соцсети Х Шевченко.
"Сегодня поддерживаем нашего чемпиона, вся Украина с тобой", - написал Шевченко.
В свою очередь Усик на видео передал привет всем украинцам.
"Мы едины. И только когда мы вместе - мы едины", - сказал украинский боксер.
Бой Усик - Фьюри: последние новости
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Эвандер Холифилд сделал свой прогноз на чемпионский бой украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. По словам американца, украинец имеет преимущество над британцем в силе удара и скорости рук.
В свою очередь один из самых тяжелых соперников украинца дал свой прогноз на поединок. Латвийский боксер Майрис Бриедис на 70% считает, что Усик победит в этом поединке.
Тем временем легендарный Леннокс Льюис назвал фаворита исторического боя между Усиком и Фьюри. По словам британца, его соотечественник победит украинца - мол, "хороший большой парень побеждает хорошего маленького парня".
Вас также могут заинтересовать новости: