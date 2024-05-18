Как сказал легендарный украинский футболист, "вся Украина с тобой".

Легенда украинского футбола, экс-главный тренер сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прибыл в Саудовскую Аравию лично поддержать Александра Усика в чемпионском бою против британца Тайсона Фьюри. Соответствующее фото опубликовано в соцсети Х Шевченко.

"Сегодня поддерживаем нашего чемпиона, вся Украина с тобой", - написал Шевченко.

В свою очередь Усик на видео передал привет всем украинцам.

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"Мы едины. И только когда мы вместе - мы едины", - сказал украинский боксер.

Бой Усик - Фьюри: последние новости

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Эвандер Холифилд сделал свой прогноз на чемпионский бой украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. По словам американца, украинец имеет преимущество над британцем в силе удара и скорости рук.

В свою очередь один из самых тяжелых соперников украинца дал свой прогноз на поединок. Латвийский боксер Майрис Бриедис на 70% считает, что Усик победит в этом поединке.

Тем временем легендарный Леннокс Льюис назвал фаворита исторического боя между Усиком и Фьюри. По словам британца, его соотечественник победит украинца - мол, "хороший большой парень побеждает хорошего маленького парня".

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