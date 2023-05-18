Провалились вторые подряд переговоры украинца.

Ранее анонсированный поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, вероятно, не состоится. Промоутер Эдди Хирн заявил, что бой на грани срыва.

"Ходят разные разговоры, не так ли? Я слышал, что бой не состоится, промоутерские торги не состоятся... не верю, что бой Усика и Дюбуа состоится", - передает слова Хирна Boxing Social.

Промоутерские торги были запланированы на 25 мая. Они должны состояться в городе Хьюстон, штат Техас.

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WBA в случае срыва переговоров уже сообщила о следующем потенциальном сопернике Усика. Как заявил инсайдер Дэн Рафаэль со ссылкой на информацию этой боксерской организации, им будет следующим претендент в рейтинге после Дюбуа – американец Деонтей Уайлдер.

Александр Усик - последние новости о боксере

Напомним, что ранее сорвались переговоры о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри из-за того, что представители боксеров не смогли согласовать условия контракта на поединок. Как сообщил промоутер украинского боксера, сторонам не удалось договориться о распределении гонорара в реванше.

Усик же заявил, что он вышел из переговоров из-за неуважения команды соперника как в спортивном, так и в финансовом плане.

Крайний бой Александра состоялся в августе 2022-го года. Тогда украинец одержал победу над Джошуа в реванше, защитив все свои титулы.

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