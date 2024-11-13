Майк Тайсон уже совсем скоро, впервые за 19 лет, выйдет на ринг.

В ночь на 16 ноября состоится бой между легендарным Майком Тайсоном и боксером-блогером Джейком Полом. Это произойдет на арене AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США.

Это будет первый и, возможно, последний выход на ринг Тайсона с 2005 года. Сейчас ему уже 58 лет и ему будет противостоять молодой, 27-летний боец. Тайсон должен получить за бой гарантированные 20 миллионов долларов, а его противник в два раза больше.

Где смотреть бой Майк Тайсон — Джейк Пол

Известно, что право на официальную прямую трансляцию предоставлен стриминговому видеосервису Netflix, для которого это будет "дебют" в этой отрасли. Посмотреть поединок сможет любой, кто оформит подписку.

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Кроме того, известно, что бой будет иметь официальный статус — результат зачислят в зачет обоих спортсменов. Однако его длительность будет составлять всего 8 раундов, по 2 минуты каждый, при использовании стандартных боксерских перчаток.

Начало шоу запланировано на 03:00 по киевскому времени, 16 ноября. Однако сам поединок между Тайсоном и Полом ожидается не раньше пяти часов утра.

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Ранее УНИАН сообщал, что Ломаченко подумывает о завершении карьеры. "Джервонта Дэвис вел переговоры о бое с Василием Ломаченко, который подумывает о завершении карьеры, и после того, как перспектива боя провалилась", – написал инсайдер.

Кроме того, Джошуа нанес Нганну сокрушительное поражение во время поединка в Саудовской Аравии. Джошуа даже похвалил Нганну за то, как тот бился против Фьюри.

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