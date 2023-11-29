Майк Тайсон поделился воспоминаниями о своей карьере.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился секретом успеха.

Легендарный боксер рассказал, что доминировать в ринге ему помогала работа ног. Именно это, по мнению спортсмена, является ключем к успеху.

"Скорость, взрывная сила и ловкость. Помните, что я был сверхтяжеловесом, который двигался как гораздо меньший боец. Моя работа ног тоже. Работа ног является ключом к тому, чтобы быть великим бойцом", - приводит слова Майка Тайсона BoxingSocial.

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Напомним, Майк Тайсон завершил професстональную карьеру в 2005 году. На профи-ринге легендарный американец провел 56 боев, в которых одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел 6 поражений.

Свой последний бой в профессиональной карьере Майк Тайсон провел 11 июня 2005 года против ирландского боксера Кевина Макбрайда. Американец проиграл техническим нокаутом в шестом раунде.

Добавим, что Майк Тайсон готовил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну к поединку против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Камерунец отправил в нокдаун "Цыганского короля" в третьем раунде, но не смог развить успех и проиграл бой раздельным решением судей.

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