Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер проведут свои следующие бои 23 декабря 2023 года.

В среду, 15 ноября, состоялась пресс-конференция, на которой был официально объявлен грандиозный вечер бокса в Саудовской Аравии. Событие состоится 23 декабря.

Главными звездами вечера станут бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. ЭйДжей проведет бой против Отто Валлина, а "Бронзовый бомбардировщик" сразится с Джозефом Паркером. Ожидается, что в случае побед Джошуа и Уайлдер в 2024 году проведут два боя друг против друга.

Также участие в великом вечере бокса в Саудовской Аравии примут и другие топовые боксеры, среди которых Даниэль Дюбуа, Филип Хргович, Джаррелл Миллер и другие.

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Расписание вечера бокса в Саудовской Аравии 23 декабря

Энтони Джошуа - Отто Валлин

Деонтей Уайлдер - Джозеф Паркер

Даниэль Дюбуа - Джаррелл Миллер

Дмитрий Бивол - Лайндон Артур

Джаи Опетая - Эллис Зорро

Франк Санчес - Жуниор Фа

Филип Хргович - Марк де Мори

Арсланбек Махмудов - Агит Кабайел

Напомним, изначально 23 декабря планировалось провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако "Цыганский король" получил травму в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну и бой против украинца был перенесен на февраль 2024 года.

Ожидается, что бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года. Также в рамках этого вечера бокса планируют провести бой Уайлдер - Джошуа.

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