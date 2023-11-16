В среду, 15 ноября, состоялась пресс-конференция, на которой был официально объявлен грандиозный вечер бокса в Саудовской Аравии. Событие состоится 23 декабря.
Главными звездами вечера станут бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. ЭйДжей проведет бой против Отто Валлина, а "Бронзовый бомбардировщик" сразится с Джозефом Паркером. Ожидается, что в случае побед Джошуа и Уайлдер в 2024 году проведут два боя друг против друга.
Также участие в великом вечере бокса в Саудовской Аравии примут и другие топовые боксеры, среди которых Даниэль Дюбуа, Филип Хргович, Джаррелл Миллер и другие.
Расписание вечера бокса в Саудовской Аравии 23 декабря
- Энтони Джошуа - Отто Валлин
- Деонтей Уайлдер - Джозеф Паркер
- Даниэль Дюбуа - Джаррелл Миллер
- Дмитрий Бивол - Лайндон Артур
- Джаи Опетая - Эллис Зорро
- Франк Санчес - Жуниор Фа
- Филип Хргович - Марк де Мори
- Арсланбек Махмудов - Агит Кабайел
Напомним, изначально 23 декабря планировалось провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако "Цыганский король" получил травму в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну и бой против украинца был перенесен на февраль 2024 года.
Ожидается, что бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года. Также в рамках этого вечера бокса планируют провести бой Уайлдер - Джошуа.