Деонтей Уайлдер заявил о готовности подраться с Энтони Джошуа.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер обратился к звездному британцу Энтони Джошуа.

Американский боксер призвал Эй Джея выйти на поединок против него. По словам "Бронзового бомбардировщика", все с нетерпением ждут их бой с британцем.

"Я хочу поговорить о бое, которого все с нетерпением ждут. Я делаю все, что в моих силах, чтобы он состоялся. Я имею в виду Энтони Джошуа.

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Энтони, ты должен это услышать. Я здесь и готов драться. Я слышал, как твой промоутер сказал о моем последнем бое, который длился совсем недолго, я не дрался уже год, и он не знает, хочу я драться или нет. Я даю вам знать прямо здесь и прямо сейчас - я готов встретиться с тобой в ринге. Давайте сделаем это лучшим временем в нашей жизни.

Это будет большой катастрофой, если мы не подеремся. Мы должны оставить свой след в истории. Когда люди думают о классических больших боях, я хочу, чтобы они вспоминали нас. Чтобы сделать это, мы должны встретиться в ринге. Я с нетерпением жду вашего ответа. Надеюсь, мы скоро сможем все обсудить", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Добавим, что в послужном списке Деонтея Уайлдера 46 боев на профи-ринге (43 победы, 1 ничья и два поражения). Энтони Джошуа за свою карьеру провел 29 поединков (26 побед и три поражения).

Свой последний бой Уайлдер провел 15 октября прошлого года. Американец в первом раунде нокаутировал Роберта Хелениуса. Примечательно, что Энтони Джошуа свой последний поединок также провел против Роберта Хелениуса. В августе этого года британец нокаутировал представителя Финляндии в 7 раунде.

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