Девин Хейни поднимается в первый полусредний вес.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни решился сменить весовую категорию.

Как пишет инсайдер Майк Коппинджер, 28 октября в Лас-Вегасе Хейни проведет бой против Реджиса Прогрейса, который владеет поясом WBC в первом полусреднем весе. На кону будет только этот титул.

Какова судьба титулов Хейни в легком весе - пока неизвестно. 24-летний американец просит у WBC не обязывать его сделать пояс вакантным, а дать позже возможность провести поединок против Шакура Стивенсона, который в легком весе претендует на пояс WBC. Получит ли такое право Хейни - будет решать Всемирный боксерский совет на отдельном заседании.

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Американец Прогрейс провел на профессиональном ринге 30 боев, в которых одержал 29 побед и лишь однажды проиграл. У Хейни 30 побед в 30 поединках - он непобедимый боец.

Напомним, что в мае Хейни одержал победу над Василием Ломаченко и защитил свои титулы в легком весе.

Ломаченко сейчас вызывают на бой разные звезды, в частности Джордж Камбосос и Шакур Стивенсон. Но украинский боксер мечтает о реванше с Хейни.

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