Джордж Камбосос накануне решением судей победил Макси Хьюза.

Обладатель титула IBO в легком весе Джордж Камбосос рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

30-летний австралийский боксер заявил, что свой следующий бой хочет провести против бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко.

"Не беспокойтесь за меня. У меня были все пояса в легком весе. Мне предстоит большое сражение на стадионе.

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Следующим будет бой с Ломаченко. Это настоящее сражение. Он будет более открыто выбрасывать свои удары и будет боксировать. Я этого и хочу, и это большое сражение, на которое я готов.

Я получил пояс чемпиона IBO. Я выиграл титул чемпиона мира и добавил его в свою коллекцию. Это не один из четырех самых престижных, но у меня были остальные четыре (WBA, IBF, WBO и The Ring)", - приводит слова Камбососа Boxingnews24.

Добавим, что в ночь на 23июля Джордж Камбосос одержал победу решением судей в бою против Макси Хьюза. Для австралийца это был первый бой после двух поражений от Дэвина Хейни.

В послужном списке Камбососа 21 победа и 2 поражения в 23 боях на профи-ринге.

Василий Ломаченко свой последний бой провел в мае этого года. Украинец единогласным решением судей проиграл Девину Хейни. На профи-ринге Ломаченко одержал 17 побед и потерпел три поражения в 20 поединках.

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