Сергей Деревянченко поделился мнением о бое Ломаченко против Хэйни.

Известный украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко поделился своим мнением о поединке Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни.

37-летний спортсмен считает, что Ломаченко, который был претендентом в этом бою, не был достаточно убедительным, чтобы претендовать на победу.

"Я считаю, что это был очень классный бой. Это был близкий бой. Если говорить честно, первые впечатления - Девин Хэйни был чуть-чуть лучше. Но потом я пересмотрел бой, и сделал вывод, что Ломаченко был лучше.

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Когда мы говорили в зале со своими тренерами по поводу боя, я так и говорил, что в ровном бою победу отдадут Хэйни. Ломаченко нужно было боксировать на две, на три головы выше. Ему нужно было бить его так, как он бил в десятом и одиннадцатом раунде.

Это бизнес. Мне кажется, что они смотрят на то, чей следующий бой они могут продать дороже. Хэйни против какого-то другого боксера. Все с этого зарабатывают, это очень большой рынок. Поэтому все так и происходит. В таких боях нужно выигрывать нокаутом или с нокдаунами", - сказал Деревянченко в комментарии YouTube-каналу "ТАЙК МАЙСОН".

Напомним, бой Василия Ломаченко против Девина Хэйни состоялся 21 мая. Американский боксер одержал победу единогласным решением судей и защитил титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Добавим, что в активе Ломаченко на профи-ринге 20 боев (17 побед и три поражения). Девин Хэйни одержал 30 побед в 30 поединках.

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