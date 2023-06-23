У червні 2022 року група 1+1 media запустила масштабну комунікаційну кампанію "Спортивний фронт". Завдяки цій ініціативі медіагрупа закликає блокувати російські та білоруські збірні та команди на міжнародній арені, а також бойкотувати спортсменів-росіян і білорусів, які висловилися "за війну" або не озвучили свою позицію.

За цей час до команди проєкту доєдналися 10 легендарних українських спортсменів, відомих в усьому світі. Так, Андрій Шевченко, Георгій Зантарая, Ганна Різатдінова, Станіслав Горуна, Олег Верняєв, Лілія Подкопаєва, Ольга Харлан, Жан Беленюк, Олександр Шовковський та Сергій Стаховський на своїх майданчиках через тематичні відео звертались до міжнародної аудиторії з проханням не допустити росіян і білорусів до змагань. Окрім того, спортсмени показували реалії життя всіх українців і масштаби руйнувань, завдані кровавою війною, яку розв’язала рф.

Загалом кампанія охопила мільйони користувачів у соціальних мережах і на телебаченні. Самі відеозвернення, крім ресурсів групи 1+1 media, марафону "Єдині новини" та офіційних сторінок спортсменів-амбасадорів, транслювались під час великих спортивних подій. Також ролики були перекладені на англійську, французьку, німецьку, італійську, іспанську мови та дистриб’ютувались через сторінки дипломатичних представництв на європейську аудиторію.

Видео дня

Важливо, що напередодні конгресу МОК (28-30 березня) група 1+1 media спільно з Міністерством закордонних справ України закликали комітет не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року. У тематичному відеозверненні 1+1 media та МЗС залучили представників спортивного ком’юніті, які в різний час підкорювали олімпійські вершини та здобували відзнаки на змаганнях світового рівня. Повна версія відео доступна українською, англійською, французькою, німецькою, італійською та іспанською мовами.

"З перших днів повномасштабного вторгнення група 1+1 media бореться з російським агресором на всіх фронтах. 24-го лютого наші ведучі одні з перших вийшли у прямий ефір, аби розповісти про те, що насправді відбувається в Україні, а згодом група реалізувала десятки проєктів, покликаних привернути увагу до подій в країні. Для нас ці проєкти, а також ініціатива "Спортивний фронт", є місіонерськими. Ми прагнемо витіснити представників країн-агресорок з усього цивілізованого світу, зокрема спорту. І щиро вдячні всім організаціям, які продовжують боротьбу на цьому шляху та приймають чи лобіюють важливі рішення, на кшталт резолюції, яку нещодавно ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ)", — коментує генеральний директор 1+1 media Ярослав Пахольчук.

До слова, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допускати росіян і білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі. ПАРЄ закликала не допускати спортсменів з цих країн до всіх інших великих спортивних подій, поки триває війна росії проти України. Детальніше за цим посиланням.

"Група 1+1 media надалі продовжить тиснути на міжнародну спортивну спільноту, зокрема МОК, аби росіяни та білоруси не брали участь у змаганнях навіть під нейтральним прапором", — додають в 1+1 media.

Нагадаємо, що проєкт "Спортивний фронт" реалізовується за підтримки Міністерства закордонних справ України, а також видання Tribuna.com. Переглянути повну інформацію про проєкт можна на сайті ініціативи: https://sportfront.1plus1.ua/, у соціальних мережах групи 1+1 media, YouTube-каналах 1+1 та ТСН. Також в межах телемарафону "Єдині новини".

Серед майданчиків 1+1 media, які залучені до проєкту — "Сніданок з 1+1", "Профутбол Digital", FootballHub, "Про спорт", ТСН.ua, УНІАН, Главред, офіційні сайти телеканалів 1+1 та 2+2.