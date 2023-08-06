Доминик Гашек возмущен решением руководства НХЛ не отстранять российских хоккеистов.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал НХЛ из-за того, что россияне до сих пор продолжают выступать в Лиге.

"Я не могу представить, чтобы 10 лет назад я выступал против НХЛ. Для игроков это работа, поэтому они не выступают. Поэтому я в некоторой степени извиняюсь перед игроками НХЛ, но я не буду извиняться перед боссами и руководством НХЛ. Это чиновники, которые должны устанавливать такие правила, чтобы НХЛ не была рекламой российской войны. И я сделаю все, чтобы НХЛ заплатила Украине миллиарды за такое отношение", - сказал Гашек в интервью zoznamzpravy.cz.

Доминик Гашек активно поддерживает антироссийскую политику

Ранее Гашек написал открытое письмо руководству НХЛ, ATP и WTA с призывом отстранить россиян от всех международных соревнований. Олимпийский чемпион-1998 также неоднократно обращался в НХЛ с требованием прекратить сотрудничество с российскими хоккеистами.

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Прошлым летом Гашек предложил правительству Чехии ввести уголовную ответственность для чешских хоккеистов, которые продолжили играть в России после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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