Доминик Гашек cчитает, что таким образом чешские хоккеисты поддерживают военную агрессию РФ.

Знаменитый чешский хоккеист, двухкратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек призвал правительство Чехии бороться со спортсменами, которые играют в РФ.

Гашек считает, что его коллеги, которые продолжают играть в России, должны понести за это уголовную ответственность и сесть в тюрьму на 15 лет. Таким образом бывший хоккеист отреагировал на переход игрока сборной Чехии Дмитрия Яшкина в российский клуб.

"Мне очень жаль. Работа гражданина Чехии в Российской Федерации является поддержкой российского режима, войны в Украине, поэтому представляет опасность для нашей страны и ее граждан.

Однако я обвиняю не игрока или его агента, а правительство и чешский парламент за то, что они не приняли закон, запрещающий это.

Долг чешского правительства – защитить нас от такого поведения. Наша жизнь находится под угрозой. Не прячьте голову в песок.

Поэтому я считаю, что, например, 15 лет тюрьмы за работу во враждебной РФ очень бы помогли. Это, несомненно, усилит защиту для нас и наших союзников и, возможно, спасет многие жизни", – приводит слова Гашека издание Nord News.

Добавим, что Дмитрий Яшкин выступал в прошлом сезоне в НХЛ за "Аризону Койотс". Накануне стало известно, что чех подписал контракт с петербуржским клубом СКА. По информации в СМИ, Яшкин получил зарплату в 60 миллионов рублей за сезон в КХЛ, однако вместе с бонусами его оклад может превысить 100 миллионов рублей.

"Мне близок тот хоккей, который показывает СКА - это именно тот стиль игры, который мне подходит. Плюс молодой и боевой состав. В Петербурге очень перспективная команда, у которой только одна цель - Кубок. К этому и будем стремиться, я готов добиваться самых высоких целей вместе с клубом", - прокомментировал свой переход в СКА Яшкин.

Ранее УНИАН сообщал, что в Санкт-Петербурге был задержан вратарь хоккейного клуба ЦСКА и сборной России Иван Федотов. 25-летнего спортсмена подозревали в уклонении от призыва в армию и отправили служить в воинскую часть в Северодвинске Архангельской области.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 155-й день.

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