В Санкт-Петербурге был задержан вратарь хоккейного клуба ЦСКА и сборной России Иван Федотов. Его подозревают в уклонении от армии.
Как сообщают местные СМИ, оперативники уголовного розыска встретили Федотова в Купчино, на выходе из ледовой арены, и предложили ему проехать в военкомат. Хоккеист не стал спорить.
Сообщается, что в полицию обратились из военной прокуратуры. Спортсмену грозит до двух лет лишения свободы согласно статье 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы".
Такой интерес к персоне Федотова вызван тем, что он является вратарем ХК ЦСКА, то есть формально военнослужащим.
Ранее стало известно, что Федотов отказал в сотрудничестве ЦСКА и решил покинуть Россию, чтобы продолжить карьеру в клубе НХЛ "Филадельфия Флайерз".
Хоккеист в комментарии "Матч ТВ" подтверждал, что переезжает в США.
"Уезжаю в "Филадельфию"? Безусловно. Я приходил в ЦСКА, чтобы выиграть Кубок. Теперь могу со спокойной душой сделать шаг вперед. Получил хорошую возможность, теперь с этим бэкграундом и багажом можно попробовать себя там. Это новый вызов и новые возможности. Если не попробовать себя в НХЛ, можно жалеть потом всю жизнь.
Стану самым высоким вратарем в НХЛ, на два сантиметра выше Микко Коскинена? Главное, чтобы и по игре тоже был на два сантиметра выше", - сказал Федотов.
В российской команде считают, что Федотов "самовольно и незаконно расторгает контракт".
Похоже, что в ЦСКА просто мстят хоккеисту за попытку уйти из команды.
В минувшем сезоне Федотов в составе московского ЦСКА стал лучшим голкипером КХЛ. На его счету 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Также он провел 22 матча в плей-офф и сыграл один матч "на ноль".
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