Иван Федотов будет служить в воинской части в Северодвинске Архангельской области.

1 июля в Санкт-Петербурге был задержан вратарь хоккейного клуба ЦСКА и сборной России Иван Федотов. 25-летнего спортсмена подозревали в уклонении от призыва в армию.

Оперативники уголовного розыска встретили Федотова в Купчино, на выходе из ледовой арены, и доставили его в военкомат.

Во время пребывания в военкомате Федотову стало плохо, и его увезли на машине скорой помощи в инфекционную больницу им. Боткина. Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом - в военно-морской госпиталь. Позже адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у его клиента обострение гастрита на фоне нервного срыва.

Как сообщает "Матч ТВ", 6 июля Ивана Федотова перевели из госпиталя Минобороны РФ в воинскую часть в Северодвинске Архангельской области.

Именно в этой воинской части будет служить спортсмен. При этом, как отмечает источник, Федотов оказался в обычной роте, а не в спортивной.

Источник также утверждает, что в части Федотов живет в отдельной комнате с телефоном, а не в общей казарме.

Стоит отметить, что Ивана Федотова задержали незадолго до того, как он должен был уехать играть в НХЛ в клуб "Филадельфия Флайерс". Он подписал контракт с клубом 7 мая.

В минувшем сезоне Федотов в составе московского ЦСКА стал лучшим голкипером КХЛ. На его счету 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Также он провел 22 матча в плей-офф и сыграл один матч "на ноль".

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