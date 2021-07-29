Михаил шел к этой награде 18 лет.

Украинский пловец Михаил Романчук после того, как стал бронзовым призером Олимпиады в Токио, поделился впечатлениями и эмоциями.

24-летний уроженец Ровно попытается показать лучший результат 1 августа на своей коронной дистанции - 1500 метров.

Слова Романчука приводит suspilne.media.

"К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было".

"Это был чрезвычайно сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли. Буду готовиться к старту на 1500 метров".

"Как показал результат, в полуфинале мы немного "завелись" с немцем, и это сыграло не очень добрую шутку с нами в финале".

"Плотность результатов очень велика - в 0,8 секунды поместились все с 1-го по 4-е места. Если выиграл американец, то американская школа сильнее. Впереди заплывы на 1500 метров - я постараюсь доказать, что могу лучше. Попробую все же показать свой максимум - то, на что я способен. Золото все-таки должно приехать в Украину".

Напомним, что первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.

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Бронзовая медаль Романчука: факты

Михаил Романчук завоевал для Украины четвертую медаль на Олимпиаде в Токио.

Для Романчука, который уже становился чемпионом Европы, это первая в карьере медаль Олимпийских игр.

Успех Романчука оказался для Украины первым в плавании с 2004 года, когда на Играх в Афинах два золота выиграла Яна Клочкова на дистанциях 200 м и 400 м комплексом, а Андрей Сердинов получил бронзу на 100 м баттерфляем.

Автор: Артем Будрин