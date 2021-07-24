Дарья Белодед получила бронзовую награду.

На Олимпиаде в Токио прошла церемония награждения медалями дзюдоисток, которые выступали в весовой категории до 48 кг.

Бронзовую медаль в этом весе завоевала украинка Дарья Белодед. Она принесла Украине первую награду в Токио.

Еще одна бронза - у представительницы Монголии Уранцецег Мунктбат.

На высшую ступень пьедестала поднялась Дистрия Красники из Косово, а серебряную медаль выиграла японка Фуна Тонаки.

Бронзовая медаль Белодед: факты

Для 20-летней Белодед, которая уже становилась чемпионкой мира и Европы, это первая в карьере медаль Олимпийских игр.

Для Украины это первая с 2008 года медаль Олимпийских игр в дзюдо.

Кроме этого, это первая в истории Украины медаль в женском дзюдо на Олимпиадах. Ранее три медали в дзюдо Украине принесли мужчины: Руслан Мишуренко (бронза в Сиднее-2000) и Роман Гонтюк (серебро в Афинах-2004 и бронза в Пекине-2008).

Автор: Антон Дударь