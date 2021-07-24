Дарья Белодед / фото REUTERS

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая считалась претенденткой на золото Олимпиады, завоевала бронзовую медаль.

Это первая награда для Украины на Олимпиаде-2020.

Белодед стала третьей в весовой категории 48 кг.

В 1/8 финала Белодед прошла представительницу Сербии Милицу Николич - украинка победила броском на ваза-ари. В 1/4-й Белодед в дополнительное время была сильнее Катарины Косты из Португалии.

В полуфинале Белодед встретилась с чемпионкой мира-2017 и своей принципиальной соперницей Фуной Тонаки из Японии.

Битва двух чемпионок мира, к сожалению, завершилась для Белодед поражением - в дополнительное время японка провела прием на удержание и выиграла иппоном.

В схватке за бронзовую медаль соперницей Белодед была Шира Ришони из Израиля. Украинка смогла выиграть в концовке основного времени, проведя прием на удержание.

Для Украины это первая медаль в дзюдо на Олимпийских играх с 2008 года.

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Автор: Антон Дударь