Дарья Белодед завоевала бронзовую награду.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая считалась претенденткой на золото Олимпиады, завоевала бронзовую медаль.

Это первая награда для Украины на Олимпиаде-2020.

Белодед стала третьей в весовой категории 48 кг.

В 1/8 финала Белодед прошла представительницу Сербии Милицу Николич - украинка победила броском на ваза-ари. В 1/4-й Белодед в дополнительное время была сильнее Катарины Косты из Португалии.

В полуфинале Белодед встретилась с чемпионкой мира-2017 и своей принципиальной соперницей Фуной Тонаки из Японии.

Битва двух чемпионок мира, к сожалению, завершилась для Белодед поражением - в дополнительное время японка провела прием на удержание и выиграла иппоном.

В схватке за бронзовую медаль соперницей Белодед была Шира Ришони из Израиля. Украинка смогла выиграть в концовке основного времени, проведя прием на удержание.

Для Украины это первая медаль в дзюдо на Олимпийских играх с 2008 года.

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

До Белодед ближе всего к медали у Украины подобрался стрелок Павел Коростылев, который стал четвертым.

Автор: Антон Дударь