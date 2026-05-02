Олимпийские медалисты по греко-римской борьбе Жан Беленюк и Парвиз Насибов собираются провести свои первые поединки в смешанных единоборствах. Об этом сообщили в рамках промокампании новой лиги Arena в Instagram.

Отмечается, что боевой вечер состоится 11 июля под эгидой лиги Arena, президентом которой является бывший боец UFC Людвик Шолинян. Помимо Беленюка и Насибова в мероприятии примут участие братья Дмитрий и Владислав Парубченко, Бовар Ханаков и Артем "Агрессор".

Имена соперников Беленюка и Насибова пока остаются неизвестными. Для Беленюка это будет первый бой после завершения 24-летней карьеры в греко-римской борьбе.

Насибов же, в отличие от Беленюка, карьеру не заканчивал. В последний раз он соревновался на международном уровне на Чемпионате мира 2025 года.

Ранее соратник российского диктатора Владимира Путина, президент федерации керлинга и депутат парламента РФ Дмитрий Свищев призвал вернуть страну к еще одному знаковому олимпийскому виду спорта - керлингу. Это вызывает возмущение среди высокопоставленных украинских чиновников.

В частности, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что глубоко обеспокоен сдвигом в сторону нормализации возвращения России в международный спорт. Он подчеркнул, что это опасно не только для Украины, но и для авторитета всей международной системы.

Кроме того, 23 апреля 19-летняя борчиха из Бахмута Мария Ефремова победила беларусскую спортсменку Ванессу Каладзинскую и россиянку Наталью Малышеву в чемпионате Европы в весовой категории до 53 кг.

В полуфинале Ефремова уверенно победила Каладзинскую, которая является двукратной чемпионкой мира и бронзовой призеркой Олимпиады, со счетом 9:3.

