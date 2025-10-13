Жан Беленюк поделился, казалось бы, шуточным фото, но это не понравилось украинцам.

Нардеп от партии "Слуга народа" Жан Беленюк поделился забавной фотографией, на которой он предстал в огромных боксерских перчатках, и добавил к ней нестандартную подпись, которая мало кому понравилась.

"Ищу кого от*****ть [побить]", - написал Беленюк у себя на странице в социальной сети Facebook.

На текущий момент на публикацию уже "отреагировали" более 800 человек. Также под фото собралось более 190 комментариев. Кто-то из пользователей порекомендовал чемпиону мира по греко-римской борьбе отправиться на фронт, где он смог бы показать все свои способности. Кто-то и вовсе посоветовал Беленюку удалить публикацию, которую они никак не могут связать с деятельностью нардепа.

Видео дня

Жан Беленюк - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что нардепа Беленюка настиг один из вражеских обстрелов. Пострадал его автомобиль. "Выхожу утром на стоянку, в машине дыра, в асфальте пуля... Реалии сегодняшнего дня... Очевидно, осколок попал, но "вскрытие" покажет", - написал тогда он.

Кроме того, мы рассказывали о том, что Жана Беленюка обокрали во время Олимпиады-2024. У него украли часы, а у некоторых ребят - пропали личные вещи и деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: