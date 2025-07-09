Жан Беленюк попросил украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Во время одного из последних ракетных ударов России пострадал автомобиль народного депутата и олимпийского чемпиона по греко-римской борьбы Жана Беленюка.

"Выхожу утром на стоянку, в машине дыра, в асфальте пуля... Реалии сегодняшнего дня... Очевидно, осколок попал, но "вскрытие" покажет. Берегите себя и не пренебрегайте сигналами тревоги", - заявил он на своей странице в социальной сети Facebook.

В комментариях Беленюку и вовсе порекомендовали не трогать подобные пули, ибо при контакте (или при химической реакции, температуре) она может разорваться на куски — "для поражения большей части корпуса БПЛА".

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Как война влияет на украинских спортсменов

Ранее УНИАН сообщал, что в Луцке под российский обстрел попала сборная Украины по легкой атлетике. Пострадал отель, в котором они пребывали. При этом, к счастью, среди спортсменов нет жертв и раненых.

Кроме того, мы рассказывали, что 13-летний мальчик, который смог вывести людей из автобуса, во время ракетного удара по Сумам, получил серебро на чемпионате Европы по пляжной борьбе.

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