Во время удара России юноша получил ранения - три осколка попали в его голову. Впрочем, он продолжал оказывать помощь людям.

13-летний Кирилл Ильяшенко, который спасал людей после удара РФ по Сумам, завоевал серебро чемпионата Европы по пляжной борьбе.

Как сообщает исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь, соревнования проходили среди юношей, кадетов и юниоров в Порече, Хорватия. Украинский спортсмен завоевал серебро.

Ракетный удар по Сумам - чем известен Кирилл Ильяшенко

Напомним, 13 апреля, во время ракетного удара, Кирилл ехал автобусом вместе с мамой на тренировку. В тот момент он не растерялся - выбил окно, разблокировал двери и помог пассажирам выбраться, а потом еще и спасал раненых на улице. Тогда юноша получил ранения - три осколка попали в его голову.

Видео дня

Сам Кирилл рассказал, что в автобусе находилось еще довольно много людей. По его словам, они почти не кричали, ведь все находились в шоковом состоянии.

"Когда у меня уже получилось деблокировать двери, я уже начал выпускать людей и увидел свою маму, у нее было все лицо в крови, поэтому я очень за нее испугался. Когда я увидел, что все люди, которые могли, вышли, я пошел с мамой и мы начали искать ближайшую карету скорой помощи", - подчеркнул парень.

Когда у юноши спросили, будет ли он бояться ходить по улицам города после пережитого, он ответил: "Нет, все хорошо".

Вас также могут заинтересовать новости: