К счастью среди спортсменов и тренеров нет пострадавших

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, в частности, атаковав Луцк ракетами и беспилотниками. Под обстрел попал отель, где находились члены сборной Украины по легкой атлетике. Федерация легкой атлетики Украины опубликовала видео с последствиями удара.

В частности, в видео сказано, что под ударом был отель Мотор, где остановилась часть украинской сборной, включая основной состав команды.

При этом, к счастью, среди спортсменов нет жертв и раненых.

"Однако мы в очередной раз призываем мир обратить срочное внимание на преступления, совершенные российской армией на территории Украины. Украина стояла и будет продолжать стоять и бороться за свою независимость и правду", - говорится в видео.

Как известно, 6-7 июня в Луцке будет проходить командный чемпионат Украины по легкой атлетике.

В Киеве в результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная, есть погибшие и раненые.

В Луцке повреждены жилые многоквартирные дома, коммерческие объекты и частные автомобили, в Тернополе произошли попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры.

Среди погибших в Киеве - трое спасателей ГСЧС, которые работали под обстрелами, еще 9 чрезвычайников ранены. Также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине.

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