Не только Шовковский: 'Динамо' уволило еще одну легенду

Помимо главного коуча, клуб распрощался также с Олегом Гусевым.

После поражения "Динамо" от кипрской "Омонии", киевский клуб уволил не только главного тренера Александра Шовковского, но и весь тренерский штаб.

Об этом сообщают официальные ресурсы "Динамо".

В тренерский штаб Шовковского входил легенда киевского клуба Олег Гусев. Также в этом списке были Эмилиан Карас, Сергей Федоров, Артем Яшкин и Мацей Кендзерек.

Поражения "Динамо" - что предшествовало

Отметим, что отставка рулевого "Динамо" состоялась после серии неутешительных выступлений в различных турнирах. В частности в еврокубках киевляне уступили кипрскому клубу "Омония" в рамках Лиги конференций. "Бело-синие" проиграли со счетом 0:2.

Кроме того, киевляне впервые в своей истории трижды подряд проиграли в УПЛ. Последнее такое поражение произошло в матче против "Колоса", в котором столичный клуб проиграл со счетом 2:0. Сейчас же, после 13 сыгранных матчей, киевляне занимают 7 строчку в турнирной таблице, имея в своем запасе 20 зачетных пунктов.

