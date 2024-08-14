В олимпийском городке у некоторых из ребят пропали деньги и личные вещи, отметил украинский спортсмен.

Летняя Олимпиада-2024 во Франции завершилась, и борец греко-римского стиля, бронзовый призер - украинец Жан Беленюк, рассказал, что его обокрали.

Спортсмен на своей странице в Instagram поделился, что в олимпийском городке у него украли часы, а у некоторых ребят - пропали личные вещи и деньги. По мнению борца, совершить преступления могли уборщицы.

"Из неприятных моментов Олимпиады, - украли мои часы... скорее всего, уборщицы в олимпийском городке, ближе к нашему отъезду, чтобы не было времени на огласку. В Бразилии воровали на протяжении всех Игр (продолжались 5-21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро, - Ред.), здесь немножко осмотрительнее воры...", - написал спортсмен.

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В центре внимания Олимпиада-2024 - новости, которые стоит знать

Во Франции Олимпиада началась 26 июля, а завершилась 11 августа. В медальном зачете Игр сборная Украины заняла 22 место, - это лучший результат за 12 лет.

Во время Олимпиады не обошлось без скандалов. В частности, сообщалось, что во время тренировки перед матчем с командой Марокко ограбили полузащитника сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду. Из раздевалки исчезли кольца и часы, принадлежащие футболисту. Общая стоимость пропавших вещей составляет 50 тысяч евро.

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