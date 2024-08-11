Сине-желтая сборная заняла 22 место по итогам Игр в Париже.

Сборная Украины заняла 22 место в медальном зачете Олимпийских игр-2024 в Париже. Это стало известно после завершения всех соревнований на главных спортивных состязаниях четырехлетия.

Последней медалисткой в составе украинской команды стала борчиха Ирина Коляденко, которая получила серебряную награду в весе до 62 кг. В итоге наша команда стала обладательницей трех золотых, пяти серебряных и четырех бронзовых медалей.

Первое место в медальном зачете завоевала сборная Соединенных Штатов Америки - в ее активе 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые награды. Второе место занял Китай (40-27-24), третье - Япония (20-12-13).

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Добавим, что всего во время Олимпиады-2024 было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Олимпиада-2024 - последние новости

Стали известны знаменосцы Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2024. Национальный флаг будут нести серебряные призеры Игр в Париже - Парвиз Насибов (борьба) и Людмила Лузан (гребля).

Ранее УНИАН сообщал, сколько медалей у Украины на Олимпиаде-2024. Украинские спортсмены на Играх в Париже завоевали 12 наград: 3 "золота", 5 "серебра" и 4 "бронзы". Три золотые медали - это лучший результат за 12 лет на уровне Олимпийских игр. Золотые медали Украине принесли фехтовальщицы на саблях Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова, прыгунья в высотку Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.

Серебряные медали получили стрелок Сергей Кулиш, гимнаст Илья Ковтун, борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, каноистки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок и борец вольного стиля Ирина Коляденко.

Обладательницами бронзовых наград стали фехтовальщица на сабле Ольга Харлан, прыгунья в высоту Ирина Геращенко, метатель молота Михаил Кохан и борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

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