Торжества начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2024 будут нести серебряные призеры Игр в Париже - Парвиз Насибов (борьба) и Людмила Лузан (гребля). Об этом сообщает Суспильне Спорт.

Сообщается, что церемония закрытия Игр начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как известно, Олимпийские игры-2024 проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Олимпиада-2024 - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, сколько медалей у Украины на Олимпиаде-2024. Украинские спортсмены на Играх в Париже завоевали 12 наград: 3 "золота", 5 "серебра" и 4 "бронзы". Три золотые медали - это лучший результат за 12 лет на уровне Олимпийских игр.

Золотые медали Украине принесли: Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командная сабля); Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту); Александр Хижняк (бокс, категория в весе до 80 кг).

Серебряные медали получили Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на расстоянии 50 метров); Илья Ковтун (спортивная гимнастика, параллельные брусья); Парвиз Насибов(греко-римская борьба, категория в весе до 67 кг); Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля на каноэ-двойке на 500 метров); Ирина Коляденко (вольная борьба, категория в весе до 62 кг).

Обладательницами бронзовых наград стали Ольга Харлан (фехтование на саблях, индивидуальная сабля); Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту); Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота); Жан Беленюк (греко-римская борьба, категория в весе до 87 кг).

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