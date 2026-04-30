Тревожный сигнал: в Украине выступили против возвращения России в международный спорт

Возвращение россиян в спорт представляет угрозу не только для Украины.

Соратник российского диктатора Владимира Путина, президент федерации керлинга и депутат парламента РФ Дмитрий Свищев настаивает на возвращении страны к еще одному знаковому олимпийскому виду спорта. Как пишет Politico, это вызывает возмущение среди высокопоставленных украинских чиновников на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения в Украину.

Свищев использует юридические угрозы и общественное давление в рамках попыток Москвы вернуться на олимпийскую арену.

"Большинство мировых спортивных организаций отстранили Россию после того, как Путин начал тотальное вторжение в Украину в феврале 2022 года, хотя эта жесткая позиция в последние месяцы ослабла, начиная с дзюдо и заканчивая водными видами спорта", - напомнили в публикации.

Также в этом году российским спортсменам разрешили выступать на Паралимпийских играх под своим флагом и гимном.

"Я глубоко обеспокоен, потому что то, что мы видим, - это не ряд отдельных решений. Это похоже на более широкий сдвиг в сторону нормализации возвращения России в международный спорт. Если государство, продолжающее свою агрессивную войну, может постепенно возвращаться в международный спорт без каких-либо реальных изменений в поведении, то сигнал ясен: серьезные нарушения международного права не обязательно влекут за собой длительные последствия. Это опасно не только для Украины, но и для авторитета всей международной системы", - сказал Politico министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Кроме того, тенденция к участию РФ в международных соревнованиях по керлингу вызвала беспокойство у спортивных чиновников Украины. В частности, президент Украинской федерации керлинга Алексей Перевезенцев заявил:

"Также беспокоит то, что на самом деле ничего не изменилось. Мы просто имеем абсолютно несправедливые условия для украинских спортсменов".

Он добавил, что разрушение спортивных объектов в Украине из-за Путина также входит в эти условия.

"У нас более 500 объектов спортивной инфраструктуры, которые частично или полностью разрушены. Последний случай произошел на прошлой неделе в Сумах. Это довольно крупный олимпийский инфраструктурный центр, который был полностью разрушен российскими ракетами и дронами", - рассказал Перевезенцев.

В то же время он обвинил Всемирную федерацию керлинга в нарушении действующих рекомендаций Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов.

"Кроме того, они фактически нарушили принципы надлежащего управления в том смысле, что рекомендация Международного олимпийского комитета заключалась лишь в возвращении молодежи, а не юниоров - другой категории, которую фактически можно призвать в российскую армию. Это категория от 18 до 21 года", - добавил чиновник.

Поэтому Перевенцев выразил надежду, что коалиция союзных европейских стран будет настаивать на отсрочке возвращения взрослых российских спортсменов, ведь любая реинтеграция рискует успокоить Путина и Кремль.

"В нынешнем контексте нормализация рискует превратиться в легитимизацию. И как только эта грань будет перейдена, восстановление доверия к международному спорту будет чрезвычайно сложным", - объяснил он.

Ранее Польша выступила с резким заявлением в отношении российских спортсменов. В стране подчеркнули, что представители России и Беларуси не должны участвовать в международных соревнованиях, пока продолжается агрессия против Украины. Однако Польша не будет бойкотировать другие соревнования, чтобы не навредить карьерам собственных спортсменов.

Также сообщалось, что WBO запретила российскому боксеру защищать свой пояс из-за войны в Украине. В организации решили признать бой со своей стороны "нетитульным". Но в то же время они не будут лишать Бивола чемпионского пояса.

Вас также могут заинтересовать новости: