WBO запретила российскому боксеру защищать свой титул из-за войны в Украине

В то же время у россиянина остаются еще два титула, которые он будет защищать.

Всемирная боксерская организация (WBO) запретила российскому боксеру Дмитрию Биволу проводить бой за защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе из-за вторжения РФ в Украину. Об этом сообщил глава организации Густаво Оливьери, которого цитирует The Ring.

Бивол имеет три титула чемпиона мира в полутяжелом весе - пояса WBO, WBA и IBF. Следующий бой, в котором он должен защищать свои пояса, должен состояться 30 мая против немецкого спортсмена Михаэля Эйферта. Таким образом, россиянин будет защищать только два из трех своих титулов.

Сам бой между Биволом и Эйфертом состоится в России, в Екатеринбурге. Это и стало причиной того, что WBO отказали россиянину в защите своего титула. В организации решили признать бой со своей стороны "нетитульным". Но в то же время они не будут лишать Бивола чемпионского пояса. Организации WBA и IBF не выдвигали таких запретов.

Россиянин завоевал титул WBO в полутяжелом весе в прошлом году, победив другого россиянина с канадским паспортом Артура Бетербиева. С начала полномасштабного вторжения Бивол защищал только один из поясов чемпиона мира в полутяжелом весе. А именно - WBA. Тогда как пояс IBF фактически впервые будет стоять на кону для Бивола за время российско-украинской войны.

В то же время в Reuters сообщили, что боксеры из России и Беларуси смогут выступать как нейтральные спортсмены. Как отметили во Всемирной боксерской ассоциации, спортсмены из этих стран будут выступать без национальных флагов, гимнов, логотипов и формы, а также проходить процедуру проверки.

"Этот шаг является следствием решения исполнительного комитета World Boxing, принятого в марте, об одобрении заявлений о членстве от федераций бокса России и Беларуси, что открыло путь для участия их спортсменов в соревнованиях", - напомнили в издании.

В организации добавили, что процедура уже вступила в силу, а ее генеральный секретарь сообщил российской и белорусской федерациям бокса о том, как эти меры будут реализованы.

Напомним, ранее в Турции возник скандал с участием другого российского боксера Сергея Горохова. Еще во время поединка российская сторона допустила "неуважительные действия" в адрес оппонента, что вызвало негативную реакцию в зале. После финального гонга на ринг ворвались турецкие болельщики и начали атаковать российскую команду.

Тем временем Энтони Джошуа объявил о проведении своего первого поединка в этом году. Последний раз он выходил на ринг в декабре прошлого года, победив американца Джейка Пола. В том же месяце спортсмен попал в страшную аварию, в которой погибли двое его тренеров.

Вас также могут заинтересовать новости: