Джошуа объявил о первом бое после страшной аварии

Его соперником станет албанец Кристиан Пренга.

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа объявил о проведении своего первого поединка в этом году. Бой состоится 25 июля в саудовском Эр-Рияде.

На ринге британец сразится с 35-летним албанским боксером Кристианом Пренгой. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Отмечается, что в последний раз Джошуа боксировал в декабре, нокаутировав американца Джейка Пола.

В том же месяце боксер попал в смертельное ДТП в Нигерии, в котором погибли двое его тренеров. Тогда ходили разговоры о том, что Джошуа может завершить карьеру.

Кристиан Пренга – что известно о сопернике Энтони Джошуа

Пренга боксирует на профессиональном ринге с 2016 года. С тех пор он потерпел лишь одно поражение в 21 поединке: в феврале 2017 года он уступил голландцу Джованни Ауриемми единогласным решением судей.

Остальные 20 поединков Пренга выигрывал досрочно. Его серия насчитывает 16 поединков, в том числе один из них албанец провел в этом году: в феврале нокаутировал американца Джо Джонса в первом из восьми раундов.

Джошуа в Украине

В марте Энтони Джошуа неожиданно посетил Украину. Он приехал в Киев вместе с украинским боксером Александром Усиком. Вместе они посетили вечер профессионального бокса "Rising Stars" от Usyk17.promotions.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как изменились его личные и профессиональные отношения с Джошуа, который является его бывшим соперником.

Усик сказал, что Джошуа для него как старший брат, а не соперник, и отметил, что драться с ним не будет. Также он добавил, что считает Джошуа "настоящим чемпионом, независимо от наличия титулов, ведь чемпион – это тот, кто не сдается".

