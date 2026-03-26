'Я с ним драться не буду': Усик эмоционально прокомментировал дружбу с Джошуа

Усик и Джошуа теперь поддерживают дружеские отношения и тренируются вместе два раза в день.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как изменились его личные и профессиональные отношения с бывшим соперником Энтони Джошуа.

"Сейчас Эй Джей для меня как старший брат, а не соперник, я с ним драться не буду. Я считаю его настоящим чемпионом, независимо от наличия титулов, ведь чемпион – это тот, кто не сдается", – сказал Усик в интервью Daily Mail.

Он добавил, что Джошуа – "очень добрый, трудолюбивый и умный человек", который стал психологически сильнее.

Видео дня

"Мы поддерживаем постоянный контакт и даже тренируемся вместе два раза в день", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинский боксер Александр Усик высказался о визите британского спортсмена Энтони Джошуа в Украину. Известно, что британец попробовал украинские блюда, послушал наши песни и посетил мемориал памяти погибших воинов на Майдане Независимости.

"Я показал ему сегодня самые важные для меня места. Мы поехали помолиться, съездили на Майдан Независимости. На мемориале памяти находятся не только украинцы, которые погибли, но и люди, приехавшие из других стран. Поэтому Джошуа был впечатлен увиденным", - добавил чемпион.

