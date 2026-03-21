'Захотел приехать сам': Усик рассказал о визите Джошуа в Украину

По словам украинского боксера, британец был впечатлен поездкой.

Украинский боксер Александр Усик высказался о визите британского спортсмена Энтони Джошуа в Украину. Известно, что британец уже попробовал украинские блюда, послушал наши песни и посетил мемориал памяти погибших воинов на Майдане Независимости. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

"Есть два вида иностранцев: те, кто боятся и не едут, и те, кто говорят: "Да, мы готовы". Вот Джей - это один из тех, кто, когда мы начали общаться, и я ему сказал, что мы на несколько дней поедем в Украину, то он ответил, что еще не был в нашей стране. Поэтому когда я спросил, хочет ли он, он ответил: "да"", - рассказал боксер.

По словам Усика, Джошуа ехал в Украину с воодушевлением.

"Я показал ему сегодня самые важные для меня места. Мы поехали помолиться, съездили на Майдан Независимости. На мемориале памяти есть не только украинцы, которые погибли, но и люди, приехавшие из других стран. Поэтому Джошуа был потрясен увиденным", - добавил чемпион.

Ранее Усик назвал две вещи, на которые никогда бы не согласился. По его словам, в сложные времена для него самым сложным было оставаться верным своим принципам.

"Я никогда не соглашался выступать за другую страну или проигрывать, какие бы тяжелые времена ни переживал", - отметил Усик.

Также стало известно, что украинский спортсмен проведет три боя перед завершением карьеры. Отмечается, что первый бой состоится 23 мая в Гизе против кикбоксера Рико Верховена. Второй - с победителем встречи Даниэль Дюбуа - Фабио Уордли, а третий поединок запланирован против Тайсона Фьюри.

