Усик и Джошуа вместе приехали в Киев (видео)

Ожидается, что завтра оба боксёра посетят турнир в Лесниках Киевской области в качестве почетных гостей.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик и британский боксер Энтони Джошуа вместе приехали в Киев.

"Едем в Киев с Энтони Джошуа. Уже планирую небольшую экскурсию по городу. С нетерпением жду возможности показать некоторые из моих любимых мест", - написал Усик в X, добавив видео с Джошуа в аэропорту.

В Instagram украинец написал, что возвращается в Украину, и "не просто так".

"Завтра состоится вечер профессионального бокса "Rising Stars" от Usyk17.promotions. Конечно, я не могу пропустить такое событие, даже несмотря на то, что тренировки идут полным ходом, а подготовка к майскому бою набирает обороты. Именно здесь появляются новые имена и начинается их большое путешествие. Будет громко. Будет жарко. И, безусловно, незабываемо", - отметил он.

Впоследствии Усик в своем Telegram-канале сообщил, что уже прибыл в Украину вместе с Джошуа.

"Уже в Украине. Сегодня провел небольшую экскурсию для Энтони Джошуа, на которой рассказывал о культуре нашей страны и знакомил его с нашими национальными блюдами", - написал боксер.

Ожидается, что оба боксера завтра посетят турнир в Лесниках на Киевщине в качестве почетных гостей. Эти соревнования пройдут под эгидой собственной промоутерской компании Усика. На них обладатель титулов IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International в полутяжелом весе Даниэль Лапин проведет свой поединок против латвийского боксера Кристапса Бульмейстерса.

Ранее Усик объявил, что планирует провести еще три поединка в профессиональном боксе, после чего завершит карьеру. По его словам, первый бой состоится 23 мая в Гизе против кикбоксера Рико Верховена. Второй - с победителем встречи Даниэль Дюбуа - Фабио Уордли, а третий поединок запланирован против Тайсона Фьюри, что станет их третьим очным поединком.

