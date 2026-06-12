'Реал' официально назначил Жозе Моуринью главным тренером

63-летний португальский специалист подписал трёхлетний контракт и спустя 13 лет возвращается в мадридский клуб.

Жозе Моуринью вновь возглавил мадридский "Реал". Испанский клуб официально подтвердил назначение португальского специалиста главным тренером команды. Контракт с 63-летним наставником рассчитан на три сезона.

Моуринью уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год. За это время под его руководством мадридцы выиграли чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.

Предыдущий сезон португалец провел в "Бенфике", где тренировал украинских футболистов Анатолия Трубина и Георгия Судакова. Лиссабонский клуб не потерпел ни одного поражения в чемпионате Португалии, однако завершил сезон лишь на третьем месте.

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За свою тренерскую карьеру Моуринью также работал в "Порту", "Челси", "Интере", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэме", "Роме" и "Фенербахче".

Португальский специалист дважды выигрывал Лигу чемпионов – с "Порту" и "Интером", а также становился чемпионом Португалии, Англии и Италии.

Возвращение главного тренера "сливочных" и ситуация в клубе

Отметим, о возвращении известного португальского специалиста Жозе Моуринью заговорили еще в мае. На тот момент сообщалось о планах подписания двухлетнего контракта.

Ранее, в апреле, мадридский "Реал" уступил мюнхенской "Баварии" в драматичном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу немецкой команды. Предыдущий поединок завершился со счетом 1:2 – "Реал" проиграл. Таким образом, по итогам двух матчей "сливочные" вылетели из Лиги чемпионов в шаге от полуфинала.

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