Разъяренные местные жители избили российского боксёра сразу после боя в Турции

Между представителями обеих сторон вспыхнула стычка, которая быстро переросла в массовую драку.

Бой за звание чемпиона мира по версии UBO в турецком Трабзоне закончился грандиозным скандалом, сообщает издание Karar.

В сети появились кадры массовой драки, вспыхнувшей после поединка между россиянином Сергеем Гороховым и местным боксером Эмирханом Калканом.

Напряжение возросло еще в третьем раунде. Стало известно, что представители российской команды допустили "неуважительные действия" в адрес оппонента, что спровоцировало крайне негативную реакцию зрителей в зале. Ситуация окончательно вышла из-под контроля после финального гонга.

Горохов одержал победу нокаутом и начал бурно праздновать. Когда же он подошел к сопернику, чтобы "отдать должное", один из членов команды Калкана толкнул его.

После этого начался настоящий хаос. На ринг ворвались болельщики, которые начали атаковать российскую команду. Их забросали пластиковыми стульями, а также избили кулаками и ногами.

Как отмечается, причиной такой агрессии стала совокупность провокаций со стороны россиян и эмоциональная реакция турецких фанатов.

Успокаивать разъяренную толпу пришлось частной охране и спецслужбам. На данный момент официальное объявление результатов боя отложено из-за расследования обстоятельств инцидента.

