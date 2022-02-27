Элина Свитолина выразила поддержку украинскому народу, который сражается с российской армией.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обратилась к украинскому народу и воинам, ведущим борьбу с российской армией.

Знаменитая теннисистка в своем Твиттере опубликовала открытое письмо, в котором выразила свою поддержку соотечественникам и пообещала перечислить все заработанные призовые на турнирах на нужды нашей армии.

"Мой народ, каждый день я боюсь за тебя. Я опустошена, мои глаза не перестают плакать, мое сердце не перестает кровоточить. Но я так горжусь. Я смотрю на наш народ, наших матерей, наших отцов, наших братьев, наших сестер, наших детей, они такие храбрые и сильные, сражающиеся, чтобы защитить Тебя. Они герои.

Я обязуюсь перечислить призовые деньги, заработанные мной на моих следующих турнирах, чтобы поддержать нашу армию и гуманитарные силы, чтобы помочь им защитить Тебя, нашу страну", - написала Свитолина.

Добавим, в пятницу, 25 февраля, УЕФА принял решение лишить Россию права принимать финал Лиги чемпионов, а руководство Формулы-1 отменило этап Гран при Сочи. Кроме того, известный английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отказался от сотрудничества с российской авиакомпанией "Аэрофлот", а немецкий "Шальке-04" прекратил сотрудничество с компанией "Газпром".

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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