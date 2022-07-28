Артем Кравец отреагировал на скандал, случившийся во время матча "Фенербахче" с "Динамо".

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Кравец прокомментировал скандальные действия болельщиков "Фенербахче", которые скандировали кричалку в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Украинский нападающий, который несколько сезонов играл в Турции, осудил поведение местных фанатов.

"Я играл в Турции более 4 лет. И я действительно разочарован. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину, а фаны "Фенербахче" поддерживают путлера, совершающего геноцид украинцев", - написал Кравец в своем Инстаграме.

Напомним, 27 июля киевское "Динамо" играло ответный матч второго раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче" в Стамбуле. После забитого гола Виталием Буяльским фанаты турецкого гранда начали скандировать имя лидера Кремля Владимира Путина. Действия турецких фанатов ранее осудил главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Кроме того, некоторые болельщики "Фенербахче" также выразили свое недовольство поведением своих соотечественников, назвав их действия позорными и призвали УЕФА наказать свой клуб.

Поединок "Фенербахче" - "Динамо" завершился победой украинского клуба в дополнительное время. Таким образом, "бело-синие" завоевали путевку в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграют против австрийского "Штурма".

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