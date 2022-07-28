Турецкие болельщики считают позорным поведение отдельных фанатов "Фенербахче" на матче с "Динамо".

В среду, 27 июля, киевское "Динамо" одержало победу над "Фенербахче" в ответном матче второго квалификацинного раунда Лиги чемпионов.

Игра проходила на полностью заполненном стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле.

Потрясающую футбольную атмосферу на стадионе испортили некоторые фанаты "Фенербахче", которые после гола Виталия Буяльского начали скандировать имя кровавого диктатора Кремля Владимира Путина.

Этот эпизод вызвал негодование главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу, который осудил поведение турецких болельщиков и отказался прийти на пресс-конференцию после матча.

Стоит отметить, что негативную реакцию такое поведение отдельных турецких фанатов вызвало и у части болельщиков "Фенербахче".

Как сообщает DailyStar, многие поклонники "Фенербахче" призывают УЕФА исключить их клуб из еврокубков из-за неподобающего поведения отдельных фанатов.

В Твиттере турецкие болельщики пишут:

"Абсолютно отвратительно. Позор вам, "Фенербахче". УЕФА, теперь ваша очередь закрывать их стадион на долгое время!".

"Пожалуйста, запретите "Фенербахче" участвовать во всех ваших соревнованиях. Это отвратительно, жалко и бесит".

"Мы не можем мириться с таким отношением. "Фенербахче" нужно исключить из всех европейских лиг, которые будут играть в этом году".

"Болельщики "Фенербахче" болели за Путина в сегодняшнем матче. Их жестоко накажут… Бан на 5 лет".

"Я болею за "Фенербахче", но УЕФА должен отстранить нас от участия в еврокубках. Это позор".

"Это позорно. Руководство и игроки "Фенербахче" должны решить эту проблему, а также многие болельщики клуба, которые в ужасе".

"Это совершенно позорно. Фанаты "Фенербахче" скандируют имя Путина после гола Киева. Мне, как турку, противно!".

Официальной реакции УЕФА на действия турецких болельщиков пока нет, однако за такой поступок клуб точно будет наказан. Как минимум, клубу грозит солидный штраф и бан стадиона на несколько матчей.

Добавим, что победа над "Фенербахче" вывела "Динамо" в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где "бело-синие" сыграют против австрийского "Штурма". Турецкий клуб вылетел в Лигу Европы и там в 3-м раунде квалификации сразится с "Словацко" из Чехии.

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