Женская теннисная организация поддержала позицию украинских спортсменок.

В воскресенье, 9 июля, украинка Элина Свитолина победила беларускую теннисистку Викторию Азаренко на Wimbledon-2023 и отказалась пожать ей руку после матча.

Элина заявила, что не будет жать руку соперницам из РФ и Беларуси до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины.

Также украинская спортсменка призвала WTA сделать заявление касательно рукопожатий между украинскими теннисистками и представительницами стран-агрессоров, чтобы поставить точку в этом вопросе.

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Женская теннисная организация (WTA) отреагировала на призыв Свитолиной и опубликовала официальное заявление по поводу отказа украинок пожимать руку представителям РФ и Беларуси.

"После досадных обстоятельств и недоразумений в матче на Wimbledon (вместе с другими матчами за последние несколько недель), WTA хотела бы придать ясность по поводу послематчевых рукопожатий.

В связи с продолжающейся позорной войной, WTA уважает позицию украинских спортсменов относительно отказа от традиции рукопожатия с соперницами (из России и Беларуси) в конце матча, поскольку это личное решение.

У нас одни из лучших в мире болельщиков, мы благодарны за их страсть и преданность, а также благодарим их за понимание и уважение к спортсменам", - говорится в заявлении WTA.

Напомним, Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала Wimbledon-2023, где сыграет против первой ракетки из Польши Иги Швентек. Поединок состоится во вторник, 11 июля. Начало встречи - в 15:30 по киевскому времени.

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