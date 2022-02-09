Валентина Семеренко по состоянию здоровья не смогла продолжить свое выступление на Олимпиаде-2022.

Олимпийская чемпионка-2014 по биатлону Валентина Семеренко впервые прокомментировала свое досрочное возвращение из Пекина, где проходят зимние Олимпийские игры.

Слова 36-летней Вали приводит Федерация биатлона Украины в Facebook.

"Напишу кратко. Здоровый образ жизни, правильное и сбалансированное питание, нормальный сон... это способствует укреплению организма. Но этого все-таки не достаточно, чтобы по-настоящему достичь гармонии в спорте.

Биатлон - не просто моя жизнь, моя душа. Ведь это необычайный прилив энергии, что наполняет каждую клетку организма, заставляет по-другому смотреть на привычные вещи, радоваться каждому новому дню. Тот, кто не занимается спортом, никогда не поймет радость и приятную тяжесть в мышцах, возникающую после тренировки. А желание ежедневных тренировок может сравниться разве что с жаждой.

Я делала и делаю все возможное и невозможное, чтобы получать удовольствие от любимой работы. Но мой организм дал сбой, что заставило меня покинуть Олимпийские игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте. Все же так этого хотели!", - сказала Семеренко.

Напомним, что тренер сборной Украины по биатлону Урош Велепец ранее объяснил, почему Валентина не смогла завершить индивидуальную гонку и сошла с дистанции:

"Валя не могла дышать. Захлебывалась воздухом. Кислорода в мышцах не было и она должна была сходить раньше. Сейчас врач будет заниматься ею. У Вали есть аллергия на холодный воздух. Жаль, потому что начала хорошо".

Читайте такжеОлимпиада-2022: сборная Украины по биатлону понесла кадровую потерю из-за коронавируса

Для Валентины Игры в Пекине стали пятыми в карьере. В 2014 году Валя в составе эстафетной четверки выиграла историческое "золото" в Сочи.

Олимпиада-2022: главное