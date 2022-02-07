Валентина Семеренко имеет аллергию на холодный воздух.

Женскую сборную Украины по биатлону покинула олимпийская чемпионка 2014 года Валентина Семеренко, которая не смогла финишировать в индивидуальной гонке.

Печальную новость сообщил глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак для Сһаmpion.соm.uа.

"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки плохи, они ее наказали. Как я понял, Валентина то ли потеряла сознание, то ли была близка к этому - закружилось в голове и она не смогла продолжить гонку.

После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Анастасия Меркушина", - сказал Брынзак.

Наставник сборной Украины Урош Велепец объяснил, что произошло с Валентиной во время гонки.

"Валя не могла дышать. Захлебывалась воздухом. Кислорода в мышцах не было и она должна была сходить раньше. Сейчас врач будет заниматься ею. У Вали есть аллергия на холодный воздух. Жаль, потому что начала хорошо", - отметил Велепец.

Для 36-летней Семеренко Игры в Пекине стали пятыми в карьере. В 2014 году Валя в составе эстафетной четверки выиграла историческое "золото" в Сочи.

Читайте такжеОлимпиада-2022: медальный зачет после третьего дня

Олимпиада-2022: что нужно знать