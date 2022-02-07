7 февраля украинские спортсмены на зимних Олимпийских играх в Пекине принимали участие в соревнованиях в санном спорте, биатлоне и горных лыжах.
Иван Ковбаснюк стал 33-м в скоростном спуске (горнолыжный спорт) и отстал от чемпиона Беата Фойца из Швейцарии на 5,40 секунды. Результат 28-летнего украинца стал лучшим в истории выступлений украинских спортсменов в этой дисциплине.
В первом заезде гигантского слалома (горнолыжный спорт) Анастасия Шепиленко показала 45-й результат с временем 1.05,95. Отставание от первого места было 8,39 секунды. Второй заезд украинка завершила на 39-й позиции с общим временем 2:12.33.
Украинки выступили в женской индивидуальной гонке по биатлону. Юлия Джима попала в топ-10, а Ирина Петренко финишировала сразу за ней - на 11-м месте.
Елена Стецькив и Юлианна Туницкая провели первый заезд в санном спорте и заняли 21 и 22 места с результатом 59.663 и 59.690.
Олимпиада-2022: что нужно знать
- Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Результаты всех соревнований Олимпиады за 6 февраля здесь.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.