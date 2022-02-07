В понедельник было разыграно 9 комплектов медалей в семи видах спорта.

7 февраля украинские спортсмены на зимних Олимпийских играх в Пекине принимали участие в соревнованиях в санном спорте, биатлоне и горных лыжах.

Иван Ковбаснюк стал 33-м в скоростном спуске (горнолыжный спорт) и отстал от чемпиона Беата Фойца из Швейцарии на 5,40 секунды. Результат 28-летнего украинца стал лучшим в истории выступлений украинских спортсменов в этой дисциплине.

В первом заезде гигантского слалома (горнолыжный спорт) Анастасия Шепиленко показала 45-й результат с временем 1.05,95. Отставание от первого места было 8,39 секунды. Второй заезд украинка завершила на 39-й позиции с общим временем 2:12.33.

Украинки выступили в женской индивидуальной гонке по биатлону. Юлия Джима попала в топ-10, а Ирина Петренко финишировала сразу за ней - на 11-м месте.

Елена Стецькив и Юлианна Туницкая провели первый заезд в санном спорте и заняли 21 и 22 места с результатом 59.663 и 59.690.

Олимпиада-2022: что нужно знать

Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Результаты всех соревнований Олимпиады за 6 февраля здесь.

Украина на зимних Олимпийских играх: главное