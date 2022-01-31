Всех больных уже изолировали в отдельные комнаты.

Вспышка коронавируса зафиксирована в олимпийском городке в Пекине. COVID-19 обнаружили у 119 спортсменов и членов спортивных делегаций зимней Олимпиады.

Об этом сообщает Reuters.

За считанные дни зафиксировали десятки случаев COVID-19. Больные есть как среди спортсменов и членов команд, прибывших на игры, так и среди персонала, вовлеченного в организацию мероприятия. Всех больных уже изолировали в отдельные комнаты.

Несмотря на выявленные случаи COVID-19, организаторы Олимпийских игр отменять соревнования не собираются, но обещают более тщательно соблюдать карантинные правила и ежедневно тестировать всех в олимпийском городке.

Зимняя Олимпиада в Пекине - что известно

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Китае с 4 по 20 февраля, в них примут участие 45 украинских спортсменов.

Перед стартом Олимпийских игр в Пекине украинским спортсменам запретили публично общаться с россиянами и находиться рядом с государственной символикой России во время проведения соревнований. Представители сборной Украины получили специальные рекомендации от министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

Позже стало известно, что украинских и российских фигуристов расположат рядом во время командных соревнований на зимних Олимпийских играх.

Добавим, что сборная РФ будет выступать на Играх в Пекине без национального гимна и под флагом Олимпийского комитета России (ROC).

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